Fas'ta Ekonomi ve Maliye Bakanı görevden alındı

RABAT (AA) - Fas'ta Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed Busaid'in görevden alındığı bildirildi.
Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Maliye ve Ekonomi Bakanı Busaid'i görevden aldı.
Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamada Busaid'in görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmezken, Kral 6. Muhammed'in söz konusu kararı Başbakan ile yaptığı istişarenin ardından verdiği belirtildi.
Açıklamada, kararın yetki ve sorumluluk ilkesinin işletilmesi çerçevesinde alındığı, Kral'ın bu ilkeyi bağlılığı ya da derecesi ne olursa olsun tüm yetkililere uyguladığına işaret edildi.
Fas'ta 2013'ten bu yana Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nı yürüten Busaid, koalisyon ortağı Milli Bağımsızlar Birliği'nden milletvekili seçilmişti.
Busaid, bu yılın başında Türkiye ile tekstil sektöründeki gümrük muafiyetinin askıya alınması kararında etkin olmuş, ithal edilecek tekstil ürününe bağlı olarak yüzde 2,25 ile yüzde 22,5 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi düzenlemeleri getirmişti.
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