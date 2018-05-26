Fas'ta en çok Türk dizileri izleniyor

Fas'ta geçen hafta yapılan ölçümlere göre 3 Türk dizisi, "en çok izlenenler" listesinde ilk 3 sırayı aldı.
Fas merkezli Maroc Metre şirketinden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde televizyon seyircilerine yönelik yapılan ölçümler sonucunda Türk dizilerinin zirvede yer aldığı belirtildi.
Ölçümlerin sonucunda Türk dizileri "Beni Affet" birinci sırayı alırken, "Kara Sevda" 2'nci sırayı ve "Asla Vazgeçmem" de 3'üncü sırayı elde ederek en çok izlenen diziler olarak kayıtlara geçti.
Açıklamada, "Beni Affet" dizisinin Maroc 2 televizyonu izleyicileri tarafından en çok tercih edilen program olduğu da belirtildi.
Ölçümlerin 9-15 Mayıs tarihlerinde yapıldığı belirtilen açıklamada, "Beni Affet" dizisini 6,5 milyon, "Kara Sevda"yı 4,5 milyon ve "Asla Vazgeçmem"i ise 4,4 milyon kişinin izlediği kaydedildi.
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