Fas'ta Filistin sempozyumu

Fas'ta Arap dünyasından uzman ve akademisyenler, mevcut kritik dönemde Filistin meselesine desteğin güçlendirilerek sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliği, Fas hükümetine bağlı "Direnişçiler ve Kurtuluş Ordusu Üyeleri Yüksek Temsilciliği" ile iş birliğine giderek başkent Rabat'ta "Faslıların Filistin Direnişine Destekteki Rolü" başlıklı bir sempozyum düzenledi. Sempozyuma Arap dünyasından bazı uzmanlar ve akademisyenler katıldı.

Filistin meselesine mevcut gelişmeler ışığında desteğin sürdürülmesinin önemine değinen konuşmacılar, bu bağlamda mümkün olan her adımın atılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmacılar, Fas'ta İsrail'le normalleşmenin suç sayılması için bir yasa çıkarılması çabalarının da başarıyla sonuçlanması gereken bir mücadele olduğunu ifade etti.

