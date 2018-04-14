Fas'ta Filistin'e destek gösterisi

RABAT (AA) - Fas'ta, İsrail askerlerinin Gazze sınırında müdahale ettiği, barışçıl eylemler gerçekleştiren Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Filistin İçin Fas Koalisyonu ve Filistin'de Normalleşmeye Karşı Fas Organizasyonunun çağrısı üzerine başkent Rabat'taki parlamento binası önünde bir araya gelen göstericiler, Filistin'e destek için eylem yaptı.

Filistinlilerin dönüş hakkına destek vererek İsrail'le normalleştirmeyi kınayan göstericiler, "Canımız Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne feda", "Filistin emanet, normalleştirme ihanet", "Hayır, hayır, normalleştirmeye hayır" diye slogan attı.

AA'ya konuşan Filistin ve Normalleştirmeyle Mücadele Koalisyonu Koordinatörü Muhammed el-Gaferi, bu gösteriyi Gazze'de devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek için organize ettiklerini söyledi.

Filistin halkına "Yalnız değilsin." mesajı verdiklerini belirten Gaferi, "Siyonist oluşumun Filistin halkına yönelik işlediği suçlar utançtır." ifadesini kullandı.

Gösteriye katılan Tevhid ve Islah Hareketi Lideri Abdurrahim Şeyhi de Filistin'e destek için düzenlenen bu gösterilerin İslam dünyasının üzerine düşen bir borç sayıldığını dile getirerek, en azından Filistin halkıyla dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.