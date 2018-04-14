HABER

Fas'ta Filistin'e destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 01:54 | Son Güncelleme

Başkent Rabat'taki meclis binası önünde toplanan grup, İsrail askerlerinin Gazze sınırında müdahale ettiği, barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere destek için eylem yaptı

RABAT (AA) - Fas'ta, İsrail askerlerinin Gazze sınırında müdahale ettiği, barışçıl eylemler gerçekleştiren Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Filistin İçin Fas Koalisyonu ve Filistin'de Normalleşmeye Karşı Fas Organizasyonunun çağrısı üzerine başkent Rabat'taki parlamento binası önünde bir araya gelen göstericiler, Filistin'e destek için eylem yaptı.

Filistinlilerin dönüş hakkına destek vererek İsrail'le normalleştirmeyi kınayan göstericiler, "Canımız Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne feda", "Filistin emanet, normalleştirme ihanet", "Hayır, hayır, normalleştirmeye hayır" diye slogan attı.

AA'ya konuşan Filistin ve Normalleştirmeyle Mücadele Koalisyonu Koordinatörü Muhammed el-Gaferi, bu gösteriyi Gazze'de devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek için organize ettiklerini söyledi.

Filistin halkına "Yalnız değilsin." mesajı verdiklerini belirten Gaferi, "Siyonist oluşumun Filistin halkına yönelik işlediği suçlar utançtır." ifadesini kullandı.

Gösteriye katılan Tevhid ve Islah Hareketi Lideri Abdurrahim Şeyhi de Filistin'e destek için düzenlenen bu gösterilerin İslam dünyasının üzerine düşen bir borç sayıldığını dile getirerek, en azından Filistin halkıyla dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Şeyhi ayrıca uluslararası toplumun, Filistin meselesi ve çiğnenen haklar karşısındaki sessizliğini kınadı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

BM'de tarihi an! Birbirlerine girdilerBM'de tarihi an! Birbirlerine girdiler
Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimatErdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat
İYİ Parti'de ittifak muamması!İYİ Parti'de ittifak muamması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek Fas Filistin

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da polise bıçaklı saldırı!

Konya'da polise bıçaklı saldırı!

FETÖ’den aranan firari Albay yakalandı

FETÖ’den aranan firari Albay yakalandı

Bolu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Bolu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.