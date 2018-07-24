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Fas'ta Filistinli çocuklara yaz kampı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 04:41 | Son Güncelleme

Kampa katılan çocuklar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durmasını istedi

Fas'a Kudüs'ten gelerek yaz kampına katılan Filistinli çocuklar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durması ve Mescid-i Aksa'nın korunması çağrısında bulundu.

Rabat merkezli "Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif" adlı ajansın düzenlediği ve Filistinli 30 çocuğun katılımıyla 10 Temmuz'da başlayıp iki hafta süren yaz kampı sona erdi.

Ajans tarafından yapılan açıklamaya göre, kampın son gününde çocuklar uluslararası örgütlerden Kudüs topraklarını ve ormanlarını korumalarını istedi. Çocuklar ayrıca, İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik saldırılarının durdurulması ve bu saldırıların özellikle Kudüs'ün doğal yapısı ve su kaynakları üzerindeki yıkıcı etkilerinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Çocuklar, Fas halkına duydukları sevginin bir göstergesi olarak başkent Rabat'ta dikmek üzere Kudüs'ten zeytin ve kekik fidanı getirdiklerini aktardı.

Yaz kampı, Kudüslü çocukların Fas'ı tanıması ve katılımcılar ile dernek temsilcileri, hükümet yetkilileri ve öğrenciler arasında düzenlenen toplantılar aracılığıyla Filistin meselesinin anlatılması hedeflerine yönelik gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Filistinli çocuklar Kudüs

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