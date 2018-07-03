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Fas'ta geçen yıl uyuşturucudan 107 bin kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 23:16 | Son Güncelleme

Fas'ta geçen yıl uyuşturucudan 107 bin kişi tutuklandı

RABAT (AA) - Fas hükümeti, 2017 yılında uyuşturucuyla ilgili sebeplerden dolayı 107 bin kişinin tutuklandığını açıkladı.

Fas'ın kuzeyindeki Kazablanka kentinde "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü" dolayısıyla "Sivil Toplum ve Uyuşturucu Belası" temasıyla bir konferans düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, uyuşturucu sorununun, 2014 yılında yapılan istatistik çalışmasına göre ülkede yaşayan 34 milyon kişinin yüzde 4''ünü etkilediğini belirtti.

Halfi, ülkesinin, durumu kontrol altına almak için büyük ve önemli gayretler sarf ettiğini, farklı yönlerden güvenlik, tedavi ve korunma savaşı yürüttüğünü ifade etti.

Ülkesinin güvenlik düzeyinde sıkı bir strateji benimsediğini aktaran Halfi, bunun sonucunda 2017 yılında uyuşturucuyla ilgili konularda 107 bin kişinin tutuklandığını ve aynı yılda bir milyon halüsinojenik tablet ele geçirildiğini dile getirdi.

Fas'ta Hint keneviri ekili alanın yüzde 65 azaltıldığını vurgulayan Halfi, uyuşturucuyla savaşın tolere edilemeyeceğini söyledi.

Halfi, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin, toplumla etkin bir ortaklık kurmadan kazanılamayacağını vurguladı.

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Fas 107 bin kişi tutuklandı uyuşturucuyla mücadele

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