Fas’ta gözaltındaki aktivistlerin serbest bırakılması talebi

VECDE (AA) - Fas'ın Vecde kentinde, Jerada ve Huseyme kentlerindeki gösterilerde gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenlendi.

Vecde kentinde toplanan göstericiler, toplumsal adalet, istihdam, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Muhalif sol partiler, Fas Eğitim Sendikası, Demokratik İşçi Konfederasyonu ve Fas İnsan Hakları Derneğinin de katıldığı gösteride, ilgili kurum ve kuruluşlara halkın meşru taleplerine kulak vermesi çağrısı yapıldı.

Fas polisi geçen aylarda Jerada ve Huseyme kentlerinde gösteri düzenleyenlere müdahale etmiş ve bazı göstericileri gözaltına almıştı.

Fas yönetimi, 1998 yılında Jerada'da bazı kömür ocaklarını kapatmıştı. Kentte metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Kısa süreliğine duraklayan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Öte yandan El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler geçen mayısta yeniden başlamıştı.

