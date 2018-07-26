HABER

Fas'ta grev nedeniyle uçak seferleri aksadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Fas'ta pilotların kısmi grevi nedeniyle bugün yapılması planlanan 8 sefer iptal edildi

Fas Kraliyet Hava Yolları, pilotların kısmi grevi nedeniyle bugün yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiği duyurdu.

Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kazablanka'daki 5. Muhammed Havalimanı'ndan yapılması planlanan yurt dışı 8 seferin iptal edildiği belirtilerek, planlı 13 seferin daha ertelenebileceği ya da iptal edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, yolculardan uçuşların tarihine ilişkin bilgi almak adına havalimanı idaresiyle iletişime geçmesi istendi.

Hava yolu şirketi daha önce de aynı sebeplerle farklı zamanlarda 10'dan fazla seferin iptal edildiğini duyurmuştu.
\

- Pilotların kısmi grevi geçen hafta başladı

Sivil toplum kuruluşu Fas Uçak Liderleri Derneği'ne üye pilotlar, Fas Kraliyet Hava Yolları'nın, taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle geçen çarşamba gününden itibaren kısmi grev başlatmıştı.

Kraliyet Hava Yolları ile son birkaç aydır pilotların ücretlerinin artırılması, yıllık tazminat ve diğer sosyal talepler konusunda görüşmeler yapan dernek yetkilileri, hava yolu şirketiyle anlaşma sağlanamayınca üyelerinden, "resmi ve haftalık tatillerde çalışmamalarını" istemişti.

PARTNERHayretle izlediler! Doğum anı şoke ettiHayretle izlediler! Doğum anı şoke etti
Bursa'da sahile vuran yunusun bıçakla kesilmesine incelemeBursa'da sahile vuran yunusun bıçakla kesilmesine inceleme
Madde bağımlılarının hayatını değiştiren projeMadde bağımlılarının hayatını değiştiren proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas grev pilotlar Rabat uçuş iptali

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

Bursa'da sahile vuran yunusun bıçakla kesilmesine inceleme

Bursa'da sahile vuran yunusun bıçakla kesilmesine inceleme

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Çocuğa korkunç fuhuş tuzağı!

Çocuğa korkunç fuhuş tuzağı!

AK Parti'den bedelli askerlikle ilgili yeni açıklama! Kaç dönem olacak?

AK Parti'den bedelli askerlikle ilgili yeni açıklama! Kaç dönem olacak?

Kuşadası'nda deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kuşadası'nda deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.