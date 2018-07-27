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Fas'ta grev nedeniyle uçak seferlerindeki aksamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

Pilotların kısmi grevi nedeniyle 18 Temmuz'dan bu yana 68 sefer iptal edildi, erteleme ve iptaller sürüyor

RABAT (AA) - Fas Kraliyet Hava Yolları, pilotların kısmi grevi nedeniyle 18 Temmuz'dan bu yana 68 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, pilotların kısmi grevinden dolayı bugün iç ve dış hatlarda planlanan 10 uçuşun iptal edildiği ve diğer 9 seferin ise iptal ya da ertelenme ihtimali bulunduğu belirtildi.

Erteleme ve iptallerin çoğunu Kazablanka'daki 5. Muhammed Havalimanı'ndan Fas ile Avrupa veya Afrika ülkeleri arasında gerçekleşmesi planlanan uçuşların oluşturduğu kaydedildi.

Uçuşu iptal olan yolcuların 15 Ağustos'a kadar yeni tarihe bilet alma veya ücretlerinin iadesi konusunda bir çalışma yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, yolculardan uçuşların tarihine ilişkin bilgi almak adına havalimanı idaresiyle iletişime geçmesi istendi.

Hava yolu şirketi daha önce de aynı sebeplerle farklı zamanlarda 10'dan fazla seferin iptal edildiğini duyurmuştu.

Sivil toplum kuruluşu Fas Uçak Liderleri Derneği'ne üye pilotlar, Fas Kraliyet Hava Yolları'nın taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle 18 Temmuz'dan itibaren kısmi grev başlatmıştı.

Kraliyet Hava Yolları ile son birkaç aydır pilotların ücretlerinin artırılması, yıllık tazminat ve diğer sosyal talepler konusunda görüşmeler yapan dernek yetkilileri, hava yolu şirketiyle anlaşma sağlanamayınca üyelerinden, "resmi ve haftalık tatillerde çalışmamalarını" istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
68 sefer Fas Kraliyet Hava Yolları

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