Fas'ta hemşireler gösteri yaptı

RABAT (AA) - Fas'ta yüzlerce hemşire, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşlarına zam yapılması talebiyle başkent Rabat'ta gösteri düzenledi.
Hemşireler Ulusal Koordinasyonunun çağrısına üzerine düzenlenen gösteri için hemşireler, parlamento binası önünde toplandı.
Beyaz önlüklerini giyen hemşireler, "Haklarım damarlarımdaki kanımdır. Beni idam da etseniz bu hakları unutmam" sloganları atarak, hükümetten maaşlarına zam yapılmasını istedi. Göstericiler ayrıca, "Ayrımcılığa ve dışlamaya hayır" yazılı dövizler de taşıdı.
Koordinasyon üyelerinden Leyla el-Gayib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığından hemşirelerin talepleri üzerine eğilmesini istediklerini söyledi.
Hemşirelik Yüksekokulları Mezunları, Öğrencileri ve Hemşireleri Koordinasyonu da dün yaptığı yazılı açıklamada, her yıl işsiz hemşire sayısının arttığını, bu yıl yaklaşık 8 bin hemşirenin mezun olduğunu duyurmuştu.
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