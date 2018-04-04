Fas'ta insan tacirlerine darbe

Fas'ta, emniyet güçlerince düzenlenen operasyonlarda 8 kişiden oluşan insan kaçakçılığı şebekesinin çökertildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Adli Olaylar Bölümü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, insan kaçakçılığının yanı sıra sahte belge düzenleyen ve çeşitli suçlara karışan 8 kişilik suç şebekesinin çökertildiği" belirtildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu şebeke üyelerinin Fes, Meknes, Rabat ve Bufekran kentlerinde faal olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca kaçak yollarla Avrupa'ya geçmek isteyenlerden kişi başı 3 bin 300 dolar alan söz konusu şebekeye, bir Avrupa ülkesi konsolosluk görevlisinin yardım etiği ve gerçek vizelere bu şekilde ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

Fas İçişleri Bakanlığı, Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, ülkede 55 bin yasa dışı göçmenin yaşadığını ve 2017 yılı içerisinde düzenlenen operasyonlarda insan kaçakçılığı yapan 100'ün üzerinde şebekenin çökertildiğini duyurmuştu