Fas'ta insan ticareti ile mücadele

Fas hükümeti, insan ticareti ile mücadele için bakanlık nezdinde çalışacak bir komitenin kurulmasını onayladığını duyurdu.
Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, "Hükümet, insan ticareti ile mücadele için Adalet Bakanlığı nezdinde görev yapacak 'İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Komitesi'nin kurulmasını onayladı." dedi.
Komitenin, 2016'da imzalanan İnsan Ticareti ile Mücadele Yasası'nın bir parçası olduğunu belirten Halfi, "Bu komite, insan ticareti, insan kaçakçılığı, insanların zorla çalıştırması ve sömürülmesi gibi pek çok alanda faaliyet gösterecek." ifadelerini kullandı.
İnsan tacirlerinin kurbanlarının en çok kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çeken Halfi, kadınların fuhuş çetelerine, çocukların ise en çok organ mafyasına satıldıklarını kaydetti.
24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi
Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı
Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu
PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Kira ödememek için otobüsü ev yaptı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız