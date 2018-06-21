Fas'ta insan ticareti ile mücadele

Fas hükümeti, insan ticareti ile mücadele için bakanlık nezdinde çalışacak bir komitenin kurulmasını onayladığını duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, "Hükümet, insan ticareti ile mücadele için Adalet Bakanlığı nezdinde görev yapacak 'İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Komitesi'nin kurulmasını onayladı." dedi.

Komitenin, 2016'da imzalanan İnsan Ticareti ile Mücadele Yasası'nın bir parçası olduğunu belirten Halfi, "Bu komite, insan ticareti, insan kaçakçılığı, insanların zorla çalıştırması ve sömürülmesi gibi pek çok alanda faaliyet gösterecek." ifadelerini kullandı.

İnsan tacirlerinin kurbanlarının en çok kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çeken Halfi, kadınların fuhuş çetelerine, çocukların ise en çok organ mafyasına satıldıklarını kaydetti.

