HABER

Fas'ta insan ticareti ile mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:33 | Son Güncelleme

Fas'ta insan ticareti ile mücadele

Fas hükümeti, insan ticareti ile mücadele için bakanlık nezdinde çalışacak bir komitenin kurulmasını onayladığını duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, "Hükümet, insan ticareti ile mücadele için Adalet Bakanlığı nezdinde görev yapacak 'İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Komitesi'nin kurulmasını onayladı." dedi.

Komitenin, 2016'da imzalanan İnsan Ticareti ile Mücadele Yasası'nın bir parçası olduğunu belirten Halfi, "Bu komite, insan ticareti, insan kaçakçılığı, insanların zorla çalıştırması ve sömürülmesi gibi pek çok alanda faaliyet gösterecek." ifadelerini kullandı.

İnsan tacirlerinin kurbanlarının en çok kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çeken Halfi, kadınların fuhuş çetelerine, çocukların ise en çok organ mafyasına satıldıklarını kaydetti.

PARTNERYetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...Yetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...
"Biz yapmadan yanayız, onlar yıkmadan ve kapatmadan yana"
Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonuBeşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas insan ticareti Komite

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Diğer Haberler
Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu

Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu

Umudu Bitince Biter İnsan

Umudu Bitince Biter İnsan

3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?

3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.