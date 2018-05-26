TANCA (AA) - Fas'ta çok sayıda siyasi ve sivil kuruluş, parlamentoya "İsrail'le her tür ve seviyeden ilişki kurmanın suç kabul edilmesine" dair kanun çıkarılması çağrısında bulundu.
Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde "Filistin Halkına Destek Veren Örgütler Koordinasyonu" yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist oluşumla normalleşme düzenli terörle normalleşme demektir." ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının kınandığı açıklamada, bunun Filistin meselesinin tasfiye edilmesinin adımlarından biri olduğu belirtildi.
Açıklamada, koordinasyona bağlı kurumların "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinlileri kayıtsız şartsız desteklediği vurgulandı, ayrıca Tanca halkına pazar günü Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenleme çağrısı yapıldı.
Filistin Halkına Destek Veren Örgütler Koordinasyonu çatısı altında çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi grup yer alıyor.
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