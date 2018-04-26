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Fas'ta "İsrail'le normalleşme" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 02:15 | Son Güncelleme

Fas'ta üç sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamasından: - "Bu eğitimin (İsraillilerin katıldığı askeri eğitim) ortaya çıkarılması, normalleşme sürecinin ulusal güvenlik ve istikrarı tehdit aşamasına geçtiğini gösteren bir gelişmedir"

Fas'ta üç sivil toplum kuruluşu, İsrail ile normalleşmenin ulusal güvenliği tehdit eder boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.

Fas'ta koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) davet kanadı Tevhid ve Islah Hareketi, Filistin İçin Ulusal Eylem Grubu ve Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevinin yaptığı ortak yazılı açıklamada, "İsrail'le normalleşme konusunda gösterilen kolaylığın, ülkenin toprak bütünlüğünü, ulusal güvenliğini ve toplumsal yapısını tehdit eden adımlar atmayı cesaretlendirdiği" belirtildi.

Açıklamada, bir Faslının, İsraillilerin katıldığı askeri bir eğitim kurumuna başkanlık ettiği şüphesiyle sorgusunun devam etmesine ilişkin, "Bu eğitimin ortaya çıkarılması, normalleşme sürecinin ulusal güvenlik ve istikrarı tehdit aşamasına geçtiğini gösteren bir gelişmedir." ifadesine yer verildi.

AA muhabirine konuşan Tevhid ve Islah Hareketi Başkanı Abdurrahim Şeyhi ise İsrail'le normalleşmede sivil toplum kuruluşlarıyla halkın rolünün büyük olduğunu vurguladı.

Normalleşmeye karşı olan Faslı aktivistler geçen hafta, Hunifra kentinde İsrail, Fransız ve Faslıların katıldığı bir İsrail askeri eğitim enstitüsü bulunduğunu duyurmuştu.

Enstitünün kurucusu Abdulkadir el-İbrahimi daha önce yaptığı açıklamada, enstitüde gençlere "özel koruma" mesleğinin öğretildiğini ve kullanılan silahların plastik olduğunu söylemişti. Enstitünün ruhsatlı olduğunu kaydeden İbrahimi, daha önce kendisini Fransız ve İsrailli güvenlik uzmanlarının ziyaret ettiğini aktarmıştı.

Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü ise İbrahimi'nin açıklamalarını iddia olarak nitelemiş ve olayın yargıya intikal ettiğini açıklamıştı.

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Fas israil

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