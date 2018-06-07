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Fas'ta kaçırılan çocukların satıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 22:46 | Son Güncelleme

Fas'ta kaçırılan çocukların satıldığı iddiası

Fas'ta, İspanya’ya bağlı Sebte ve Mellila’da ülkeden kaçırılan çocukların insan tacirleri tarafından satıldığı iddialarının soruşturulması için İspanyol makamlarına çağrı yapıldı.

"Çocuğuma Dokunma Derneği" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya’da yayın yapan bir gazetenin iddiasına göre, 1970’den bu yana Fas’tan kaçırılan çocukların Sebte ve Mellila’da satıldığı yönündeki iddiaların soruşturulması gerekiyor. Bu iddiaların İspanyol yetkililer tarafından ciddi bir şekilde soruşturulmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çocukların korunması için aileleri daha dikkatli davranmaya ve çocuklarını izlemeye çağıran dernek, çocuk ve insan kaçakçılığının önüne geçilmesi için yetkililerden gerekli önlemleri almaları talep edildi.

Söz konusu bölgede 2011 yılında kaybolan bir çocuğun hikayesini araştıran ülkedeki gazeteciler, iki yıl aradan sonra çocuğun bir İspanyol aileye satıldığını kaydetmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fas İnsan tacirleri kaçırılan çocuklar

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