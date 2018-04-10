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Fas'ta kalkınma talebiyle gösteri düzenleyenlerin yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:23 | Son Güncelleme

Fas'ta kalkınma talebiyle gösteri düzenleyenlerin yargılanması

VACDE (AA) - Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentinde bölgesel kalkınma talebiyle gösteri düzenleyenlerden 4 kişi, 6 ile 18 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Vacde Asliye Mahkemesi, ülkenin kuzeydoğusundaki gösterilere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan sanıklardan Emin Emakliş'i 18 ay, Mustafa Edaneyn'i 10 ay hapis ile 500 dirhem (yaklaşık 55 dolar) para cezasına, Aziz Budeşiş'i 1 yıl, Tarık el-Omari'yi de 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Fas polisi geçen haftalarda Jerada kentinde gösteri düzenleyenlere müdahale etmiş ve bazı göstericileri gözaltına almıştı.

Sanıkların avukatı Abdulhak Binkadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin müvekkilleri hakkında verdiği kararın sert olduğunu ve suçlamalarla uyuşmadığını belirtti.

Binkadi, müvekkillerinin yeniden yargılanması için karara itiraz edeceklerini aktardı.

Öte yandan, sanıkların bazılarına savcılık tarafından "trafik kazasının meydana geldiği yerden kaçma, alkollü araç kullanma, polise hakaret etme ve saldırma, aranan kişiyi saklama" gibi suçlamalarda bulunuldu.

- Ne olmuştu?
Jerada'da metruk bir kömür ocağında çalışan 2 kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Bir süre azalan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Hükümet tarafından 13 Mart'ta yapılan açıklamada, sosyal adalet için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, bundan sonraki süreçte düzenlenecek gösterilerin yasa dışı olduğu duyurulmuştu.

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aktivist Fas Jerada kenti

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