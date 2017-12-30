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Fas'ta kömür ocağındaki göçük

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 23:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi: "(Jerada) Kent sakinlerinin çeşitli toplumsal ve ekonomik taleplerine önem gösterilmesi gerekiyor"

Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), kömür ocağında elverişsiz koşullarda çalışan iki kardeşin hayatını kaybettiği Jerada kentinde gösteriler düzenleyen halkın taleplerine önem gösterilmesi çağrısında bulundu.

PJD Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Jerada kentinde yaşanan olay "trajik" olarak nitelendirilerek, "Kent sakinlerinin çeşitli toplumsal ve ekonomik taleplerine önem gösterilmesi gerekiyor." denildi.

Sosyal kalkınma programlarının devam etmesi, toplumsal farkların azaltılması çağrısı yapılan açıklamada, kentteki durumun kömür ocaklarının kapatılmasından kaynaklandığı ve bölgenin "kırılgan" bir durumda olduğu belirtildi.

Öte yandan Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Doğu Bölgesi Valisi Muaz el-Camii, milletvekilleri ve yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Camii, toplantıda Jerada kentinin önemli bir "insan kaynağı" olduğuna dikkati çekerek, ilgili tüm taraflarlabölgenin kalkındırılması konusunda yatırımlar için çalışacakları sözü verdi.

Jerada kentinde kömür ocağında elverişsiz koşullarda çalışan iki kardeşin, göçük altına kalarak yaşamını yitirdiği22 Aralık'tan bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Fas Kömür Ocakları Şirketinin 1998'de kapatılmasından bu yana bölgede yaşam şartlarının kötüleştiği ve gençlerin kömür ocaklarında güvenli olmayan şartlar altında çalışmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

(AA)

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