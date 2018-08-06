Fas'ta Kudüs'e destek etkinliği

KAZABLANKA (AA) - Fas'ın kuzeyindeki Kazablanka kentinde Kudüs'e destek etkinliği düzenlendi.
Fas'ta iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları 14. Ulusal Buluşması kapsamında, "Filistin'in ebedi başkenti Kudüs ve büyük dönüş yürüyüşlerine destek" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Tunus, Cezayir, Ürdün, Sudan, Moritanya, Benin, Çad ve Burundi'den entelektüellerin yanı sıra yüzlerce Faslı katıldı.
"Dönüş yürüyüşlerine selam olsun", "Milyonlarca şehit Kudüs'e gidiyoruz" ve "Hamas yürü, korkma" sloganları atan Faslılar, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik işlediği suçları kınadı.
Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, burada yaptığı konuşmada, "İsrail, uyguladığı ablukayla, inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri ve Kudüs'e yönelik ihlalleriyle Filistin meselesini tasfiye ettiğini zannediyor ama biz gece gündüz topraklarımızı kurtarmak için hazırlık yapıyoruz." dedi.
"Yüzyılın anlaşması" planına da değinen Ebu Zuhri, bu planla Filistin meselesinin tasfiyesinin amaçlandığını belirtti ancak Filistinlilerin buna izin vermeyeceğini ve bu amaçla her cuma düzenlenen gösterilerde şehit verdiklerini sözlerine ekledi.
Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Sekreteri ve Filistinli düşünür Munir Şefik de Filistin halkının direnişinin İsrail'in itibarına öldürücü bir darbe vurduğunu ve Filistin topraklarının kurtuluş yolunu açtığını ifade etti.
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz
Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama
ABD'nin Dakka Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum