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Fas'ta "Kudüs'e destek" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 01:29 | Son Güncelleme

Temara kentinde ABD'nin Kudüs kararı protesto edilerek Kudüs'e destek gösterisi düzenlendi

TEMARA (AA) - Fas'ın Temara kentinde ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı protesto edildi.

Yüzlerce aktivistin katıldığı gösteride, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin tarihi haklarına destek ve İsrail'le normalleştirmeyi kınayan sloganlar atıldı.

Faslı bazı gazetecilerin İsrail'e ziyarette bulunmalarına işaret edilen gösteride, İsrail ile normalleştirmeyi suç sayan bir yasanın bir an önce çıkarılması talep edildi.

Gösteride, "Kudüs Filistin devletinin ebedi başkentidir", "Kudüs bizimdir", "Normalleştirmeye hayır" yazılı pankartlar da açıldı.

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Fas gösteri Kudüs'e destek

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