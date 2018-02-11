TEMARA (AA) - Fas'ın Temara kentinde ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı protesto edildi.
Yüzlerce aktivistin katıldığı gösteride, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin tarihi haklarına destek ve İsrail'le normalleştirmeyi kınayan sloganlar atıldı.
Faslı bazı gazetecilerin İsrail'e ziyarette bulunmalarına işaret edilen gösteride, İsrail ile normalleştirmeyi suç sayan bir yasanın bir an önce çıkarılması talep edildi.
Gösteride, "Kudüs Filistin devletinin ebedi başkentidir", "Kudüs bizimdir", "Normalleştirmeye hayır" yazılı pankartlar da açıldı.
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