Fas’ta Kudüs’e destek gösterisi

FEZ (AA) - Fas’ın eski başkentlerinden Fez’de yüzlerce kişinin katılımı ile “Kudüs’e destek” gösterisi düzenlendi.
Tevhid ve Islah Hareketince düzenlenen gösteriye birçok Faslı sivil toplum kuruluşu (STK) destek verdi. “Filistin’in ebedi başkenti Kudüs” pankartlarının açıldığı gösteride, Filistin’e destek sloganları atıldı.
Göstericiler taşıdıkları pankartlarla, Arap ile İslam aleminin ABD’ye ve ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanımasından dolayı siyasi baskı uygulamaya çağırdı.
Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.
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