HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fas'ta Kudüs'le dayanışma gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 03:38 | Son Güncelleme

Vezzan kentinde Kudüs'e destek için gösteri düzenlendi

VEZZAN (AA) - Fas'ın Vezzan kentinde Kudüs'e destek için gösteri düzenlendi.

Tevhid ve Islah Hareketi ile bazı sivil toplum kuruluşlarınca "Filistin'in ebedi başkenti Kudüs'e ve Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine destek için" sloganıyla Vezzan kentinde düzenlenen Kudüs'le dayanışma etkinliğine katılan göstericiler, Filistin bayrakları ile "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek veren mesajların yazıldığı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Gazze, Gazze, izzetin sembolü", "Hepimiz fedayız direnen Gazze'ye", "Kudüs emanet, normalleştirme ihanet" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in, barışçıl göstericilere yönelik işlediği suçların kınandığı gösteride, Arap ülkelerinden, "siyonist ordunun cinayetlerini açığa çıkarması" istendi.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölüBurdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü
GÜNCELLEME - Denizli'deki kışlada gıda zehirlenmesi şüphesiGÜNCELLEME - Denizli'deki kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dayanışma Fas gösteri Kudüs Vezzan

En Çok Okunan Haberler

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert sözler: PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor

Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert sözler: PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

Gümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.