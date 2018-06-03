Fas'ta Kudüs'le dayanışma gösterisi

VEZZAN (AA) - Fas'ın Vezzan kentinde Kudüs'e destek için gösteri düzenlendi.

Tevhid ve Islah Hareketi ile bazı sivil toplum kuruluşlarınca "Filistin'in ebedi başkenti Kudüs'e ve Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine destek için" sloganıyla Vezzan kentinde düzenlenen Kudüs'le dayanışma etkinliğine katılan göstericiler, Filistin bayrakları ile "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek veren mesajların yazıldığı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Gazze, Gazze, izzetin sembolü", "Hepimiz fedayız direnen Gazze'ye", "Kudüs emanet, normalleştirme ihanet" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in, barışçıl göstericilere yönelik işlediği suçların kınandığı gösteride, Arap ülkelerinden, "siyonist ordunun cinayetlerini açığa çıkarması" istendi.

