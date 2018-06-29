Fas'ta Rif Hareketi destekçilerine gösteri engeli

Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyme kentinde emniyet güçlerinin, hüküm giyen Rif Hareketi aktivistlerinin ailelerinin gösteri yapmasına izin vermediği belirtildi.
Onlarca kadın, Rif Hareketi aktivistlerine verilen hapis cezalarını protesto etmek amacıyla kentteki bir park alanında toplandı. Kadınlardan bazıları verilen hükümleri protesto için siyah kıyafetler giyerken bazıları da Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi'nin talebini yerine getirmek için zılgıt çekti.
AA muhabirine konuşan aktivist Muhammed el-Galbezuri, güvenlik güçlerinin, çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericileri çembere alarak yürüyüş yapmalarına engel olduğunu söyledi.
Galbezuri, güvenlik güçlerinin, Huseyme'ye 14 kilometre uzaklıktaki İmzuren kentinde de vatandaşların yürüyüş yapmasına izin vermediğini aktardı.
Kazablanka İstinaf Mahkemesinde salı günü görülen davanın duruşmasında, gösterileri organize etmek suçlamasıyla yargılanan Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi, yirmişer yıl hapse, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti.
Fas yönetimi, 1998 yılında Jerada'da bazı kömür ocaklarını kapatmıştı. Kentte metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesine kadar kısa süreliğine duraklamıştı.
Öte yandan El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler geçen yıl mayısta yeniden başlamıştı.
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