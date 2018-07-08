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Fas'ta Rif Hareketi destekçilerine polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 02:32 | Son Güncelleme

Nador kentinde hüküm giyen Rif Hareketi aktivistlerine destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti

Fas'ta, hüküm giyen Rif Hareketi aktivistlerine destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti.

Nador kentinde bir araya gelen göstericiler, Rif Hareketi aktivistlerinin bir an önce serbest bırakılması ve haklarında verilen hapis cezalarının iptal edilmesini istedi.

Polis, gösteri yapmak için toplanan grubu dağıttı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde salı günü görülen davanın duruşmasında, gösterileri organize etmek suçlamasıyla yargılanan Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi, 20'şer yıl hapse, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Fas yönetimi, 1998 yılında Jerada'da bazı kömür ocaklarını kapatmıştı. Kentte metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesine kadar kısa süreliğine duraklamıştı.

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