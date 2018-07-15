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Fas'ta Rif Hareketi mensuplarına verilen hapis cezalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

Başkent Rabat'ta, Rif Hareketi mensuplarına verilen hapis cezaları protesto edildi

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Rif Hareketi mensuplarına verilen hapis cezaları protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından Rabat kentinde düzenlenen gösteriye parti, sendika ve dernek liderlerinin yanı sıra Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi'nin ailesinin de aralarında bulunduğu tutuklu yakınları katıldı.

Göstericiler, Fas'ın kuzeyindeki Er-Rif bölgesinin kalkındırılmasına ilişkin taleplerini dile getirerek, Rif Hareketi aktivistlerinin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Rif Hareketi'nin taleplerine yanıt verilmemesini eleştiren pankartlar taşıyan göstericiler, ayrıca tutuklu aktivistler hakkında verilen hapis cezalarının iptal edilmesi yönünde sloganlar attı.

Ülkenin önde gelen İslami cemaatlerinden Adalet ve İhsan Hareketi Sözcüsü Fethullah Arslan, Rif Hareketi dosyası ile bu bağlamdaki gözaltı meselesine acilen bir çözüm bulunması çağrısında bulunarak, Rif Hareketi yöneticileri hakkında verilen hükümlerin meseleyi daha da karmaşık bir hale getirdiğini kaydetti.

Ayrıca eylemi organize eden taraflar, güvenlik güçlerinin, gösteriye katılmak isteyen vatandaşların kente girişine izin vermediğini aktardı.

Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesinde geçen aylarda hükümetin bölgesel kalkınma için söz verdiği projeleri hayata geçirmediği gerekçesiyle düzenlenen gösteriler sırasında birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi tarafından 26 Haziran'da karara bağlanan davada, gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi 20'şer yıl, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl arasında sürelerde hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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