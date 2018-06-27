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Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerine verilen hapis cezalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 07:06 | Son Güncelleme

Huseyme kentinde toplanan kalabalık, Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindekilere verilen cezalara tepki gösterdi

Fas'ın kuzeyindeki gösterileri organize ettikleri gerekçesiyle yargılandıktan sonra yirmişer yıl hapse mahkum edilen Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindekilere verilen cezalar, Huseyme kentinde protesto edildi.

Huseyme'de toplanan kalabalık, bu kentin yanı sıra Vecde ve Jerada'daki gösterilerde gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi.

Göstericiler, Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindekilere verilen "ağır" hapis cezalarına tepki gösterdi.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, gösterileri organize etmek suçlamasıyla yargılanan Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi, yirmişer yıl hapse, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Fas yönetimi, 1998 yılında Jerada'da bazı kömür ocaklarını kapatmıştı. Kentte metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesine kadar kısa süreliğine duraklamıştı.

Öte yandan El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler geçen yıl mayısta yeniden başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas protesto Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi

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