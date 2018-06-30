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Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerine verilen hapis cezalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 04:11 | Son Güncelleme

Vecde kentinde bir grup gösterici, Rif Hareketi aktivistlerine verilen cezalara tepki amacıyla eylem yaptı

VECDE (AA) - Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindekilere verilen hapis cezaları, Vecde kentinde protesto edildi.

Kentte toplanan göstericiler, Rif Hareketi aktivistlerinin bir an önce serbest bırakılması ve haklarında verilen hapis cezalarının iptal edilmesini istedi.

Muhalefet partileri de dün, tutuklulara af çıkarılmasını içeren bir yasa tasarısını Meclise sunmuştu.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde salı günü görülen davanın duruşmasında, gösterileri organize etmek suçlamasıyla yargılanan Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi, yirmişer yıl hapse, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Fas yönetimi, 1998 yılında Jerada'da bazı kömür ocaklarını kapatmıştı. Kentte metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesine kadar kısa süreliğine duraklamıştı.

Öte yandan El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler geçen yıl mayısta yeniden başlamıştı.

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Fas Rif Hareketi

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