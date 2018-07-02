Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerine verilen hapis cezalarına tepki

VECDE (AA) - Fas'ın El-Huseyme ve Vecde kentlerinde Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindekilere verilen hapis cezaları protesto edildi.

Huseyme'de tutuklu yakını ile onlara destek veren onlarca kadın, aktivistlerin serbest bırakılmasını ve taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Güvenlik güçlerince, kadınların yürüyüşe geçmesine izin verilmedi.

Huseyme'ye bağlı Temassint ilçesinde de Rif Hareketi aktivistlerine verilen hapis cezaları protesto edildi. İmzuren kentine doğru yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri engel oldu.

Ülkenin doğusundaki Vecde kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Rif Hareketi'ni Destekleme Komitesi'nin çağrısıyla toplanan çok sayıda kişi verilen hapis cezalarını protesto etti. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

Öte yandan, Huseyme Başsavcılığının, İmzuren'deki son gösterilerde gözaltına alınan 5 kişinin cezaevine gönderilmesine, bir kişinin de serbest bırakılmasına karar verdiği kaydedildi.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında, gösterileri organize etmek suçlamasıyla yargılanan Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi yirmişer yıl hapse, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti.