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Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerine verilen hapis cezalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 04:24 | Son Güncelleme

El-Huseyme ve Vecde kentlerinde, Rif Hareketi aktivistlerine yönelik hapis cezaları protesto edildi

VECDE (AA) - Fas'ın El-Huseyme ve Vecde kentlerinde Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindekilere verilen hapis cezaları protesto edildi.

Huseyme'de tutuklu yakını ile onlara destek veren onlarca kadın, aktivistlerin serbest bırakılmasını ve taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Güvenlik güçlerince, kadınların yürüyüşe geçmesine izin verilmedi.

Huseyme'ye bağlı Temassint ilçesinde de Rif Hareketi aktivistlerine verilen hapis cezaları protesto edildi. İmzuren kentine doğru yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri engel oldu.

Ülkenin doğusundaki Vecde kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Rif Hareketi'ni Destekleme Komitesi'nin çağrısıyla toplanan çok sayıda kişi verilen hapis cezalarını protesto etti. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

Öte yandan, Huseyme Başsavcılığının, İmzuren'deki son gösterilerde gözaltına alınan 5 kişinin cezaevine gönderilmesine, bir kişinin de serbest bırakılmasına karar verdiği kaydedildi.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında, gösterileri organize etmek suçlamasıyla yargılanan Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi yirmişer yıl hapse, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Fas yönetimi, 1998 yılında Jerada'da bazı kömür ocaklarını kapatmıştı. Kentte metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Protestolar, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesine kadar kısa süreliğine duraklamıştı.

Öte yandan El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler geçen yıl mayısta yeniden başlamıştı.

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