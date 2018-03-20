Fas'ta kamuda görevli sağlık çalışanları 24 saat süreyle genel greve gitti.

Bağımsız Sağlık Çalışanları Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kamu hastanelerinde çalışan personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yapılan gösteriler sonuçsuz kaldı. Dolayısıyla ülke genelinde 24 saatlik iş bırakma eylemi kararı aldık." denildi.

Sendika Genel Sekreteri Muntazır el-Alevi'nin ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinde başlattığımız grevi, hastanelerdeki çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hastaların tedavisi için gerekli imkanların sağlanması için gerçekleştiriyoruz."

Öte yandan greve ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Alevi, sağlık sektöründe hizmet veren kamu kurumlarında personel ve tıbbi malzeme eksiklikleri yönünden büyük sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Birçok doktorun istifa ederek daha iyi şartlarda çalışabilecekleri ülkelere göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Alevi, yetkililerden sağlık sektöründeki sorunlara bir an önce el atmasını talep etti.