HABER

Fas'ta toplanan Arap Parlamentosu'ndan "Kudüs" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

Fas'ta toplanan Arap Parlamentosu'ndan "Kudüs" vurgusu

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan Arap Parlamentosu, Filistin ve Kudüs'ün Arap dünyasının en temel ve kutsal meselesi olduğunu vurguladı.

Rabat'taki meclis binasında düzenlenen Arap Parlamentosu dördüncü oturumu açılışında konuşan Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi, "Filistin ve Kudüs'ün Arap dünyasının en temel ve kutsal meselesi olmaya devam edeceğini" söyledi.

Arap dünyasına yönelik dış müdahalelere karşı olduklarını belirten Silmi, "Bazı ülkeler, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine uygun olmayan davranış içerisindeler, Arap ülkeleri ve halklarına karşı düşmanca bir politika izliyorlar. Özellikle İran rejimi, Arap dünyasına karşı ısrarlı bir şekilde düşmanca politika, plan ve projelerini uyguluyor." dedi.

İran destekli Hizbullah örgütünün Poliserio Cephesi'ne destek verdiği gerekçesiyle Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini hatırlatan Silmi, Arap Parlamentosu'nun Fas'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için aldığı kararları desteklediğini kaydetti.

Silmi ayrıca, Suriye ve Yemen gibi çatışmaların devam ettiği bölgelerde uluslararası toplumun daha duyarlı ve ciddi adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Fas Parlamentosu Müsteşarlar Meclisi Başkanı Hekim bin Şimaş da konuşmasında, "Filistin davasının kendileri için öteden beri en önemli tek mesele olduğunu" söyledi.

Arap dünyasının istisnai bir döneme girdiğini dile getiren Şimaş, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşanan istikrarsızlık ve uzun süredir devam eden krizlerin çözülmesi ve karşımıza çıkacak problemleri aşmak için Arap dünyasının iş birliği yapması hayati önem taşıyor."

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamleABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!
100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Parlamentosu Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi Filistin Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.