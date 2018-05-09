Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan Arap Parlamentosu, Filistin ve Kudüs'ün Arap dünyasının en temel ve kutsal meselesi olduğunu vurguladı.
Rabat'taki meclis binasında düzenlenen Arap Parlamentosu dördüncü oturumu açılışında konuşan Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi, "Filistin ve Kudüs'ün Arap dünyasının en temel ve kutsal meselesi olmaya devam edeceğini" söyledi.
Arap dünyasına yönelik dış müdahalelere karşı olduklarını belirten Silmi, "Bazı ülkeler, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine uygun olmayan davranış içerisindeler, Arap ülkeleri ve halklarına karşı düşmanca bir politika izliyorlar. Özellikle İran rejimi, Arap dünyasına karşı ısrarlı bir şekilde düşmanca politika, plan ve projelerini uyguluyor." dedi.
İran destekli Hizbullah örgütünün Poliserio Cephesi'ne destek verdiği gerekçesiyle Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini hatırlatan Silmi, Arap Parlamentosu'nun Fas'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için aldığı kararları desteklediğini kaydetti.
Silmi ayrıca, Suriye ve Yemen gibi çatışmaların devam ettiği bölgelerde uluslararası toplumun daha duyarlı ve ciddi adımlar atması gerektiğini ifade etti.
Öte yandan Fas Parlamentosu Müsteşarlar Meclisi Başkanı Hekim bin Şimaş da konuşmasında, "Filistin davasının kendileri için öteden beri en önemli tek mesele olduğunu" söyledi.
Arap dünyasının istisnai bir döneme girdiğini dile getiren Şimaş, şunları kaydetti:
"Bölgede yaşanan istikrarsızlık ve uzun süredir devam eden krizlerin çözülmesi ve karşımıza çıkacak problemleri aşmak için Arap dünyasının iş birliği yapması hayati önem taşıyor."
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