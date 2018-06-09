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Fas'ta Türk tasavvuf musikisi konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 04:27 | Son Güncelleme

TİKA'nın katkılarıyla Rabat Geleneksel Ramazan Şenliği'nde sahne alan Kadem Musiki Topluluğu'nun seslendirdiği ilahiler sema gösterisi eşliğinde izleyicilere sunuldu

Fas’ın başkenti Rabat’ın Mahaj er-Riyad Meydanı'nda, Kadem Musiki Topluluğu tarafından konser verildi.

Rabat Geleneksel Ramazan Şenliği kapsamındaki organizasyona Türkiye adına katılan grup, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezinin katkılarıyla sahne aldı.

Fas Zanaatkarlar Konfederasyonu Başkanı Abdulhakim el-Hilali ve Rabat Ticaret Müşaviri Önder Duman'ın yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yetkililerin de izlediği konser ilgi gördü.

Musiki topluluğu tarafından seslendirilen ilahiler eşliğinde sema gösterisi de sunuldu.

Organizasyona ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan YEE Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat, bu tür programlarla Türk kültürünü ve Türkiye’yi kardeş ülke Fas’ta tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayında özellikle Türk tasavvuf musikisini tanıtmak için Türkiye'den Kadem Musiki Topluluğu'nu davet ettiklerini belirten Fırat, "Fas’ta Türkiye’ye ve Türklere duyulan sevgiden dolayı programlarımız yoğun ilgi görüyor.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Kadem Musiki Topluluğu YEE Rabat Türk Kültür Merkezi

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