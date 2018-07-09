HABER

Fas'ta "Türkiye'de başkanlık sistemine geçiş" semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 06:19 | Son Güncelleme

Faslı strateji uzmanı Mustada el-Ahmedi: - "Türkiye 2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi planlıyor ve bölgesel aktör olmaktan çıkıp uluslararası bir aktör olmayı istiyor"

Faslı uzmanlar, Türkiye'nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişinin uluslararası aktör olma isteğinden kaynaklandığını belirtti.

Başkent Rabat'ta Çağdaş Araştırmalar ve İnceleme Merkezinin "Türkiye parlamenter sistemden başkanlık sistemine dönüşüm sürecinde" temasıyla düzenlediği seminerde konuşan Fazlı strateji uzmanı Mustafa el-Ahmedi, söz konusu değişimin mevcut anayasanın 2023 hedeflerini karşılamaması sebebiyle yaşandığını savundu.

"Türkiye 2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi planlıyor ve bölgesel aktör olmaktan çıkıp uluslararası bir aktör olmayı istiyor." diyen Ahmedi, AK Parti'nin, fiili olarak 1980'li yıllarda başlayan ekonomik reformalara ivme kazandırdığını söyledi.

Merkezin Müdürü Muhammed el-Hilali ise Türkiye'nin sunduğu modelin olumlu ve dikkat çekici bir model olduğunu ifade etti.

Hilali, Türkiye'deki dönüşümün, Arap Baharı'nda başarısız olan halklara yeniden umut olduğunu ve Arap Baharı'na yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Siyasi bilimler konusunda araştırmacı İsmail el-Hammudi de başkanlık sistemine geçişte birkaç faktörün etkisinin bulunduğunu, bunlardan birinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik özelliği olduğunu vurguladı.

Türkiye'de devleti yeniden yapılandırma isteği olduğunu aktaran Hammudi, ekonomik ve kurumsal bağlamdaki başarıların devletin idari yapısında değişimi gerekli kıldığını kaydetti.

Hammudi, ABD ile Avrupa ve Çin ile Rusya arasındaki amansız mücadelenin, uygun zamanda hızlı kararlar alabilecek dinamik bir yönetimin varlığını zorunlu hale getirdiğini belirtti.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Emniyet'te 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kurulduEmniyet'te 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu
Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattıTren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası

Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası

Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu kim oldu? Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018'i kim kazandı?

Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu kim oldu? Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018'i kim kazandı?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Günlük burç yorumları: 9 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (9-15 Temmuz haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları: 9 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (9-15 Temmuz haftalık burç yorumları)

Emniyet'te 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu

Emniyet'te 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.