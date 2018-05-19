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Fas'ta üniversitede çatışma: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

Fas'ta üniversitede çatışma: 1 ölü

Fas'ın Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan Agadir kentinde bulunan bir üniversitede iki öğrenci grubu arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Agadir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Agadir Üniversitesi'nin Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde Batı Sahra bölgesinden gelen öğrencilerle Berberi öğrenciler arasında çatışma çıktı.

Taş, sopa ve kesici aletlerle birbirlerine saldıran öğrencilerden birinin yaralanarak kaldırıldığı 2. Hasan Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin çatışmalara müdahale ettiği ve olayla ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Agadir Fas

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