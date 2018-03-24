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Fas'ta yasa dışı göçmenlere ait bir kamp boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 02:20 | Son Güncelleme

Fas'ta yasa dışı göçmenlere ait bir kamp boşaltıldı

VECDE (AA) - Fas'ın Nador kenti banliyösünde ormanlık alanda kurulan Afrikalı yasa dışı göçmenlerin sığındığı bir kampın boşaltıldığı bildirildi.

İnsan hakları aktivistlerinden Muhammed en-Nuhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas yönetiminin, ülkedeki Afrikalı yasa dışı göçmenlerin, İspanya'nın Fas sınırı yakınlarındaki Melilla kentine sızmasına engel olmak için Nador kenti yakınındaki ormanlık alanlarda çadırların kurulmasına engel olduğunu belirtti.

Nuhi, tahliye sırasında bazı yasa dışı göçmenlerin gözaltına alındığını ifade etti.

Fas yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Nador

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