Fas'ta yolsuzlukla mücadele

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ulusal kalkınmanın önündeki en büyük engelin yolsuzluk olduğunu belirtti.

Geçen yılın son aylarında kurulan "Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komitesi"nin ilk toplantısına başkanlık eden Osmani, yolsuzlukla mücadelenin zor ve karmaşık bir mesele olduğunu söyledi.

Osmani, mecliste gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, "Yolsuzlukla mücadele toplumun seferberliği ve her kesimin katkısıyla güçlü bir şekilde yürütülmeli. Bu, çok yönlü çalışmayı gerektiren ve zaman isteyen bir süreç." dedi.

Komitenin, yolsuzlukla mücadele konusunda önemli bir görev üstleneceğini kaydeden Osmani, ülkenin ve halkın selameti için yolsuzlukla mücadelenin büyük bir ciddiyet ve titizlikle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Fas'ta yolsuzlukla etkin mücadele için 21 Eylül 2017'de Bakanlar Kurulu kararıyla "Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komitesi" oluşturulması yönünde bir kararname imzalanmış ve yolsuzlukla mücadele stratejisi için 200 milyon dolar bütçe ayrılmıştı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılında ülkenin çeşitli mahkemelerinde görülen yolsuzluk davaları 7 bine ulaştı.