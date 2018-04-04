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Fas’taki Batı Sahra sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

Fas’taki Batı Sahra sorunu

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Birleşmiş Milletlerin (BM) Batı Sahra’da yaşanan gelişmelerin ayrıntılarından haberi olmadığını söyledi.

Başkent Rabat’ta düzenlenen kabine toplantısı öncesinde basın mensuplarına bilgi veren Osmani, Batı Sahra’da yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek BM’nin bölgedeki gelişmelerin ayrıntılarından haberinin olmadığını belirterek, Polisario Cephesinin BM kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösterdiklerine dair ellerinde delil bulunduğunu kaydetti.

Fas BM Daimi Temsilcisi Ömer Hilal, geçtiğimiz pazar günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiği mesajda, Batı Sahra bölgesinde tehlikeli gelişmelerin yaşandığını, Polisario Cephesinin provokasyon ve sansasyonel eylemlerle savaş çıkarmaya neden olacağı belirtilmişti.

Fas’ın bu iddialarının ardından, BM Batı Sahra Referandum Misyonu (MINURSO) gözlemcileri tarafından yapılan açıklamada bölgede herhangi bir askeri hareketliliğin tespit edilmediğini duyurmuştu.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Batı Sahra Fas MINURSO

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