Fas’taki bölgesel kalkınma gösterileri

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Fas'ın Jerada kentinde düzenlenen bölgesel kalkınma talepli gösterilerde, güvenlik güçlerinin göstericilere "orantısız güç" kullandığını açıkladı.

HRW'nin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, Jerada kentinde Aralık 2017'de çöken kömür madeninde iki kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin göstericilere karşı şiddet uyguladığı ve orantısız güç kullandığı belirtildi.

Özellikle geçen mart ayında göstericilere yönelik şiddetin artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, 16 yaşında bir gencin güvenlik güçlerine ait aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Ülkenin kuzey kesiminde geçen yıl düzenlenen toplumsal kalkınma talepli gösterilerde de benzer müdahalelerin yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, bölge halkının yalnızca kalkınma talebiyle bu gösterilere katıldığı kaydedildi.

- Ne olmuştu?

Jerada’da metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Kısa süreliğine duraklayan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Kentteki gösteriler, 14 Mart'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan olaylar ve bazı aktivistlerin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı, gösterilerde tutuklananların yargılanma süreci devam ediyor.

