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Fas'taki bölgesel kalkınma talebi gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 01:26 | Son Güncelleme

Gösterilerin sürdüğü Jerada ili ve bazı ilçelerinde işsizlik ile yaşam şartlarının kötüye gitmesi protesto edilerek, bir günlük kısmi grev kararı alındı

RABAT (AA) - Fas'ın kuzeydoğu bölgesinde yer alan Jerada kentinde toplumsal kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

Jerada ili ve bazı ilçelerinde işsizlik ile yaşam şartlarının kötüye gitmesi protesto edilerek, bir günlük kısmi grev kararı alındı.

Göstericiler, gençlerin ailelerinin geçimini temin etmek için tehlikeli şartlarda maden ocaklarında çalıştığına dikkati çekerek, alternatif iş imkanlarının sunulmasını istedi, hükümete taleplerine yanıt vermesi çağrısında bulundu.

Gösterileri organize eden isimlerden Mustafa Edanin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin bugün için kısmi grev yapma kararı aldığını söyledi.

Edanin, öğle sonuna kadar kısmi grev yapacak katılımcıların daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "kadınların durumunu protesto etmek için" kentte gösteriler düzenleyeceğini belirtti.

Jerada'da bulunan metruk kömür ocağından kömür çıkarmaya çalışırken iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Azalan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Fas Kömür Ocakları Şirketinin 1998'de kapatılmasının ardından, bölgede yaşam koşullarının kötüleştiği ve gençlerin kömür ocaklarında güvenli olmayan şartlar altında çalışmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

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