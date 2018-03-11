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Fas'taki Dünya Judo Şampiyonası'na İsrail'in katılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 03:04 | Son Güncelleme

Fas Ümmet Sorunlarına Destek Kurulu, Dünya Judo Şampiyonası'nda İsrail takımının kazanması üzerine İsrail marşının çalması ve bayrağının göndere çekilmesini kınadı

Fas'ta İsrail ile normalleştirmeye karşı kurumlardan Fas Ümmet Sorunlarına Destek Kurulu, Dünya Judo Şampiyonası'nda İsrail takımının kazanması üzerine İsrail marşının çalması ve bayrağının göndere çekilmesini kınadı.

Kurul, sosyal paylaşım platformlarında hızla yayılan görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, Agadir şehrinde düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda İsrail takımının kazanmasının ardından İsrail marşının çalmasına ve bayrağının göndere çekilmesine tepki gösterdi.

Filistin'e desteğin sürdürüleceği ve Kudüs'teki kutsal değerlerin savunulmaya devam edileceğine dikkat çekilen açıklamada, olayın kınanması ve Agadir'de yaşayan Faslıların İsrail'le normalleştirmenin her türlüsüne karşı çıkması çağrısı yapıldı.

Filistin İçin Fas Koalisyonu Genel Koordinatörü Muhammed el-Gafri de söz konusu olayı, "normalleşmeyi reddeden Faslılara bir hakaret." olarak nitelendirerek, bu aşağılamadan Fas hükümetini sorumlu tuttu.

Agadir Belediye Başkanı Salih el-Maluki de sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, siyonist oluşum ve normalleştirmeye karşı tutumlarının aşikar olduğunu vurgulayarak, İsrail heyetinin, Dünya Judo Şampiyonası'na katılacağı hakkında bilgilerinin olmadığını söyledi.

Fas'ta 9-11 Mart arasında düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'na aralarında İsrail'den 6 oyuncunun da olduğu 38 ülkeden 241 sporcu katıldı.

Fas, eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 2000 yılında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından bu ülkeyle ilişkilerini kesmiş, Rabat'ta bulunan İsrail İletişim Ofisini kapatmıştı.

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Fas israil tepki

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