Fas'taki Kudüs konferansına İsralli Amirav'ın davet edilmesi tepki çekti

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek Kudüs konferansına İsrailli yazar ve akademisyen Moşe Amirav'ın davet edilmesi başkent Rabat'ta protesto edildi.

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi'nin çağrısıyla parlamento binası önünde toplanan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı.

Filistin bayraklarının yanı sıra "Halk normalleşmenin suç olmasını istiyor", "İsrail'le normalleşme Filistin'e ihanettir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Kudüs konulu uluslararası konferansa İsrailli Amirav'ın çağrılmasına tepki gösterdi.

Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Genel Sekreteri Aziz Henavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1967'de Filistin'i işgal eden askerlerin arasında yer alan siyonist Moşe Amirav’ın Fas'a davet edildiğini öğrendiğimiz için bu gösteriyi düzenliyoruz. Fas Dışişleri Bakanlığı'nın gözetiminde düzenlenecek Kudüs konulu konferansta İsrail'den yetkili birilerinin katılması söz konusu olamaz." dedi.

İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik bu tür girişimlerin suç olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurgulayan Henavi, İsrail'in sivillere yönelik birçok katliama imza attığını vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenecek "Filistin davası: İşgalden bu yana 50 yıl, Oslo Anlaşması'ndan bu yana 25 yıl" konferansı yarın başlayacak.

Üç gün sürecek konferansa, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca'nın yanı sıra birçok siyasi ve aktivistin katılması bekleniyor.

