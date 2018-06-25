HABER

Fas'taki Kudüs konferansına İsralli Amirav'ın davet edilmesi tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

Fas'taki Kudüs konferansına İsralli Amirav'ın davet edilmesi tepki çekti

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek Kudüs konferansına İsrailli yazar ve akademisyen Moşe Amirav'ın davet edilmesi başkent Rabat'ta protesto edildi.

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi'nin çağrısıyla parlamento binası önünde toplanan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı.

Filistin bayraklarının yanı sıra "Halk normalleşmenin suç olmasını istiyor", "İsrail'le normalleşme Filistin'e ihanettir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Kudüs konulu uluslararası konferansa İsrailli Amirav'ın çağrılmasına tepki gösterdi.

Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Genel Sekreteri Aziz Henavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1967'de Filistin'i işgal eden askerlerin arasında yer alan siyonist Moşe Amirav’ın Fas'a davet edildiğini öğrendiğimiz için bu gösteriyi düzenliyoruz. Fas Dışişleri Bakanlığı'nın gözetiminde düzenlenecek Kudüs konulu konferansta İsrail'den yetkili birilerinin katılması söz konusu olamaz." dedi.

İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik bu tür girişimlerin suç olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurgulayan Henavi, İsrail'in sivillere yönelik birçok katliama imza attığını vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenecek "Filistin davası: İşgalden bu yana 50 yıl, Oslo Anlaşması'ndan bu yana 25 yıl" konferansı yarın başlayacak.

Üç gün sürecek konferansa, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca'nın yanı sıra birçok siyasi ve aktivistin katılması bekleniyor.

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Çankırı'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandıÇankırı'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Kayseri 1 saatte göle döndüKayseri 1 saatte göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Fas Fas'ta İsrail'e tepki

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.