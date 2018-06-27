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Fas'taki Rif Hareketi yöneticilerine yirmişer yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 04:09 | Son Güncelleme

Gösterileri organize ettikleri gerekçesiyle yargılanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi, yirmişer yıl hapis cezasına çarptırıldı

KAZABLANKA (AA) - Fas'ın kuzeyindeki gösterileri organize ettikleri gerekçesiyle yargılanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişinin, yirmişer yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde görülen davada, gösterileri organize etmek suçlamasıyla yargılanan Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi, yirmişer yıl hapse mahkum edildi.

Mahkemenin, yargılanan yaklaşık 50 kişiden her birini de 2 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığı kaydedildi.

Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyma kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler geçen yıl mayısta yeniden başlamıştı.

Resmi açıklamalara göre, gösterilerde aralarında yerel medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda eylemci gözaltına alınarak haklarında hukuki işlem yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas hapis cezası Rif Hareketi

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