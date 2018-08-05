HABER

Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi siyasetten uzaklaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 13:51 | Son Güncelleme

Tevhid ve Islah Hareketi Başkanı Abdurrahim Şeyhi: "Hareketin, bir parti gibi siyasi meselelerle meşgul olmaması şeklindeki yeni yönelimi, fikri kanaat ve İslami çalışmalara yönelik gayretten kaynaklanıyor"

RABAT (AA) - KHALID MEJDOUB - Fas'taki iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PDJ) tebliğ kanadı Tevhid ve Islah Hareketi'nin, tüzüğünde bir takım değişiklikler yaparak siyasetten uzaklaşacağı ve davet konularına eğileceği belirtiliyor.

Tevhid ve Islah Hareketi Başkanı Abdurrahin Şeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hareketin, modern İslami hareketlerin çoğunun benimsediğinin aksine, bir siyasi parti gibi siyasi meselelerle meşgul olmaması şeklindeki yeni yönelimi, fikri kanaat ve İslami çalışmalara yönelik gayretten kaynaklanıyor." dedi.

Hareketin, kavramsal ve fikir boyutunda siyaset ile davet arasındaki ayrımı netleştirmek için çalışacağını kaydeden Şeyhi, bu şekilde parti ile hareket arasındaki örgütlenme ayrımını derinleştirerek hareketin kendi kararları, seçimleri ve duruşu konusunda istenilen sonuca ulaşmasının sağlanacağını ifade etti.

Şeyhi, tüzükle belirlenecek değişikliklerin karışıklığı ortadan kaldıracağını belirterek, parti ile hareket arasındaki ilişkinin görüşüldüğünü ve gelecek aşamada bu ayrımın mümkün olan en keskin noktaya getirilmesi yönünde bir eğilim olduğunu söyledi.

- Tevhid ve Islah Hareketi, siyasetin hızına ve iniş çıkışlarına ayak uyduramadı

Faslı siyaset bilimci İzzeddin el-Ezmani, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefetten iktidara geçmesiyle birlikte yaşanan tecrübe ile Tevhid ve Islah Hareketi'nin siyasetin hızına, iniş çıkışlarına ayak uyduramamasının bu yeni yönelimde etkili olduğunu dile getirdi.

Parti meselesinin, hareketin gündeminin önüne geçtiğini vurgulayan Ezmani, özellikle parti içinde farklı eğilimlerin ortaya çıkmasının ardından hareketin bu taraflardan birine destek vermek durumunda kaldığını ve partinin hareketin vizyonuna uymayan bazı duruşlar sergilediğini ifade etti.

- "Hareket, sivil, toplumsal ve dini etkinliği olan bir yapıya evrilmeli"

Faslı yazar ve siyaset bilimci Selman Bunuman ise bu değişikliği "hareketin dini ve toplumsal bir yapı olarak kendi kimliğini gözden geçirmesi" olarak değerlendirdi.

Tehvid ve Islah Hareketi'nin sınırlı bir eğitim hareketi olmadığına işaret eden Bunuman, "Dolayısıyla hareket sivil, toplumsal ve dini etkinliği olan bir yapıya evrilmeli." dedi.

Bunuman, halka ve halkın sorunlarına ihtimam veren böyle bir hareketin genel anlamda siyasi alandan çıkmasının ise mümkün olmadığını söyledi.

Tevhid ve Islah Hareketi, Mayıs 2016'da tüzüğünü gözden geçirme programı başlatmıştı.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Rizeli çift, apartman dairesinde farklı türden hayvanları besliyorRizeli çift, apartman dairesinde farklı türden hayvanları besliyor
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gittiRahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Tevhid ve Islah Tevhid ve Islah Hareketi

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.