Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi siyasetten uzaklaşacak

RABAT (AA) - KHALID MEJDOUB - Fas'taki iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PDJ) tebliğ kanadı Tevhid ve Islah Hareketi'nin, tüzüğünde bir takım değişiklikler yaparak siyasetten uzaklaşacağı ve davet konularına eğileceği belirtiliyor.

Tevhid ve Islah Hareketi Başkanı Abdurrahin Şeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hareketin, modern İslami hareketlerin çoğunun benimsediğinin aksine, bir siyasi parti gibi siyasi meselelerle meşgul olmaması şeklindeki yeni yönelimi, fikri kanaat ve İslami çalışmalara yönelik gayretten kaynaklanıyor." dedi.

Hareketin, kavramsal ve fikir boyutunda siyaset ile davet arasındaki ayrımı netleştirmek için çalışacağını kaydeden Şeyhi, bu şekilde parti ile hareket arasındaki örgütlenme ayrımını derinleştirerek hareketin kendi kararları, seçimleri ve duruşu konusunda istenilen sonuca ulaşmasının sağlanacağını ifade etti.

Şeyhi, tüzükle belirlenecek değişikliklerin karışıklığı ortadan kaldıracağını belirterek, parti ile hareket arasındaki ilişkinin görüşüldüğünü ve gelecek aşamada bu ayrımın mümkün olan en keskin noktaya getirilmesi yönünde bir eğilim olduğunu söyledi.