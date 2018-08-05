Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi'nde yeni dönem

Fas'ta iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PDJ) sivil kanadı ve ülkenin en önemli sivil toplum hareketlerinden Tevhid ve Islah Hareketi'nin başkanlığına yeniden Abdurrahim Şeyhi seçildi.

Tevhid ve Islah Hareketi'nin 6'ncı Ulusal Genel Kurulu'nda Şeyhi, oyların yüzde 80'ini alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

Genel Kurul'da kullanılan 494 oyun 405'ini alan Şeyhi seçimin galibi olurken, en yakın rakibi Dr. Avs Rimmal ise 56 oyda kaldı.

Başkanlık için yarışan isimler arasında eski Başkan Muhammed el-Hamdavi, tanınmış İslam alimlerinden Ahmed Reysuni ve eski Başbakan Abdulillah Benkiran da yer aldı.

