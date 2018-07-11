Fas'tan Avrupa'ya yasa dışı göç girişimleri

VECDE (AA) - Fas'ta bu yılın ilk yarısında 15 binden fazla Afrikalı yasa dışı göçmenin Avrupa'ya geçmeye çalıştığı bildirildi.
Kuzey İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, ocak-haziran aylarında Fas ve diğer Afrika ülkelerinden 15 binden fazla kişinin, Fas topraklarından İspanya'ya geçmek için küçük gruplar halinde yasa dışı göç teşebbüsünde bulunduğu duyuruldu.
Açıklamada, "Göçmenlerin yüzde 90'ı ölüm botları aracılığıyla, yüzde 5'i ise İspanya'nın Fas sınırı yakınlarındaki Ceuta ve Melilla'daki sınır çitlerini aşarak göç teşebbüsünde bulundu." ifadesine yer verildi.
Gözlemevinin başkanı Muhammed Bin İsa da 2018 yılında geçen seneye göre Akdeniz'den karşı yakaya geçmek isteyen yasa dışı göçmen sayısında artış olduğuna dikkati çekti.
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