Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Hilal, Batı Sahra bölgesinde savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

Fas resmi ajansı MAP'ın habere göre, Daimi Temsilci Hilal, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiği mesajda, Polisario Cephesi'nin son günlerde Batı Sahra'da sınır ihlalleri gerçekleştirdiğine dikkati çekerek bunları "provokasyon" olarak niteledi.

Mesajda, "Cezayir sınırları içinde yer alan Tenduf Mülteci Kampı'nda bulunan Polisario Cephesi'nin, doğu sınırlarından Fas'a doğru yapacağı siyasi, askeri veya sivil her türlü girişim savaşa neden olabilir." ifadelerine yer verildi.

Polisario Cephesi'nin sınır ihlallerinin, BM Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in çalışmalarını da aksatacağı belirtilen mesajda, bu tür girişimlerin BM Genel Sekreteri Guterres'in bölgede istikrarın sağlanması için yürüttüğü siyasi sürece aykırı olduğu kaydedildi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, dün yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi'nin son günlerde Batı Sahra'da sınır ihlalleri yaptığını belirterek, bu gelişmelerin tehlikeli olduğunu ve Fas'ın bu ihlallere karşı sessiz kalmayacağını söylemişti.