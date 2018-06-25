Fas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Faslı gazeteci ve araştırmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Faslı gazeteci Muhammed el-Mecdubi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'a karşı içeride ve dışarıda komplolar hazırlandığını, yeniden başa gelmemesi için karşı ittifaklar kurulduğunu, bölge ve dünya medyasının eşi görülmemiş şekilde propaganda yaptığını, ancak tüm bunlara rağmen sonunda Erdoğan'ın seçimi mutlak çoğunlukla kazandığını belirtti.

Mecdubi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısından sonra verdiği ilk tepkiye işaret ederek, "Ülkesini büyük devletler düzeyine yükseltme vizyonunu unutmadı. Bu da gerçek siyasi liderlerin sergileyebileceği bir tavır." ifadelerini kullandı.

Araştırmacı yazar Yahya Alem de sosyal medya hesabında, "Başarılı bir siyaset, sabah akşam vatandaşların kulağında müzik çalmak değil, Türkiye ve Malezya'da olduğu gibi çatışmayı yönetebilme ve iyi bir hayat standardı sağlayabilme sanatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ve partisinin, siyasi bir bilince sahip olduğunu ifade eden Alem, kalkınma ve daha çok ilerleme kaydetmek için halk tarafından tercih edildiklerini dile getirdi.

