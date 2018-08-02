Fas'tan Fransa'da ölen vatandaşının yakılması kararına kınama

RABAT (AA) - Fas, Fransa'da hayatını kaybeden bir vatandaşının naaşının yakılmasına izin veren Fransız mahkemesinin kararını kınadı.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halefi, Fransa'da geçen hafta hayatını kaybeden Faslı Hasan en-Nebiri'nin cenazesinin yakılmasına izin veren Fransız mahkemesinin kararının kabul edilemez olduğunu ve hükümet olarak konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Halefi, söz konusu kararın vefat eden Fas vatandaşının onurunu ve ailesinin duygularını ihlal ettiğini ifade etti.

Fransa'da temyiz mahkemesi bugün, ailesinin itirazlarına rağmen Nebiri'nin cenazesinin, Katolik mezhebi inancına uygun şekilde yakılmak üzere Fransız eşine teslim edilmesi kararını onamıştı.

Nebiri'nin kardeşi Hafiz en-Nebiri, daha önce yaptığı açıklamasında, "Kardeşimin eşi bir Fransız ve kocasının naaşının Katolik mezhebi inancına uygun şekilde yakılması konusunda ısrarcı. Ancak benim kardeşim bir Müslüman. Dolayısıyla cesedinin yakılmaması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da ikamet eden 45 yaşındaki Hasan en-Nebiri, zehirli böcek ısırması nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçen hafta salı günü hayatını kaybetmişti.

Mayıs ayında benzer bir olayın yaşandığı İtalya'nın Brescia kentinde, Faslı bir göçmenin cenazesinin yakılma işlemi, uygulamadan yaklaşık 20 dakika önce durdurulmuştu.

