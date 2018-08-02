HABER

Fas'tan Fransa'da ölen vatandaşının yakılması kararına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 23:12 | Son Güncelleme

Fas'tan Fransa'da ölen vatandaşının yakılması kararına kınama

RABAT (AA) - Fas, Fransa'da hayatını kaybeden bir vatandaşının naaşının yakılmasına izin veren Fransız mahkemesinin kararını kınadı.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halefi, Fransa'da geçen hafta hayatını kaybeden Faslı Hasan en-Nebiri'nin cenazesinin yakılmasına izin veren Fransız mahkemesinin kararının kabul edilemez olduğunu ve hükümet olarak konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Halefi, söz konusu kararın vefat eden Fas vatandaşının onurunu ve ailesinin duygularını ihlal ettiğini ifade etti.

Fransa'da temyiz mahkemesi bugün, ailesinin itirazlarına rağmen Nebiri'nin cenazesinin, Katolik mezhebi inancına uygun şekilde yakılmak üzere Fransız eşine teslim edilmesi kararını onamıştı.

Nebiri'nin kardeşi Hafiz en-Nebiri, daha önce yaptığı açıklamasında, "Kardeşimin eşi bir Fransız ve kocasının naaşının Katolik mezhebi inancına uygun şekilde yakılması konusunda ısrarcı. Ancak benim kardeşim bir Müslüman. Dolayısıyla cesedinin yakılmaması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da ikamet eden 45 yaşındaki Hasan en-Nebiri, zehirli böcek ısırması nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçen hafta salı günü hayatını kaybetmişti.

Mayıs ayında benzer bir olayın yaşandığı İtalya'nın Brescia kentinde, Faslı bir göçmenin cenazesinin yakılma işlemi, uygulamadan yaklaşık 20 dakika önce durdurulmuştu.

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıKırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Cuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas Fransa Hasan en-Nebiri

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş'ta yol çöktü

Cuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Kısa, yeni, SMS için en güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Kısa, yeni, SMS için en güzel Cuma mesajları

Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Tam 3 milyon 294 bin TL (MPİ Süper Loto sonucu)

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Tam 3 milyon 294 bin TL (MPİ Süper Loto sonucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.