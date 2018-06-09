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Fas'tan Gazze'ye seyyar hastane ve sağlık personeli desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 06:12 | Son Güncelleme

Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaşan 165 kişilik kafilede, yaralıların tedavisi için kurulacak seyyar hastanede görev yapacak doktor ve hemşireler ile 17 uçakla taşınan insani yardım malzemeleri bulunuyor

GAZZE (AA) - Fas'tan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardım kafilesi bünyesindeki seyyar hastane ve sağlık personeli bölgeye ulaştı.

Fas'ın Kahire Büyükelçisi Ahmed et-Tazi'nin de bulunduğu 165 kişilik kafile, Refah Sınır Kapısı'nda Hamas yöneticilerinden Gazi Hamad ve Gazze Emniyet Müdürü Tevfik Ebu Naim tarafından karşılandı.

Büyükelçi Tazi, düzenlediği basın toplantısında, Fas Kralı 6. Muhammed'in girişimiyle Gazze'deki Filistinlilere gönderilen insani yardım malzemelerinin 17 uçakla taşındığı bilgisini verdi.

Tazi, gıda ve tıbbi malzemelerin olduğu kafilede ayrıca gösterilerde yaralananların tedavisi amacıyla Gazze'de kurulması planlanan seyyar hastane için doktor, hemşire ve teknik ekibin de yer aldığına dikkati çekti.

Hamas yöneticilerinden Hamad ise Filistin halkının yanında yer alan Fas'a teşekkürlerini iletti.

Fas Kralı 6. Muhammed'in, geçen ay, Gazze'de cerrahi operasyonların yapılabileceği seyyar bir hastanenin kurulması için karar aldığı bildirilmişti.

Kararın, Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde çok sayıda sivilin yaralanması üzerine alındığı, bu adımın gösterilerde yaralanan Filistinli sivillere hizmet verilmesi için atıldığı kaydedilmişti.

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Fas Gazze

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