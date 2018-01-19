Fas'tan Madagaskar'a insani yardım

Fas'ın, "Ava" kasırgasından etkilenen Madagaskar'a insani yardım gönderdiği bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatı üzerine, Madagaskar'da can kaybına neden olan "Ava" kasırgasından etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere 30 ton insani yardım gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çadır, battaniye ve temel gıda maddesinden oluşan insani yardım Fas Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla kardeş ülke Madagaskar'a ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetim Ofisi (BNGRC) tarafından yayımlanan raporda, ülkede ocak ayı başında etkili olan Ava fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise kayıp olduğu belirtilmişti.

Raporda, saatteki hızı 190 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan Ava fırtınasından 83 bin 23 kişi etkilendiği ve 17 bin 170 kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

(AA)