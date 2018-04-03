Fas'tan Polisario Cephesi'ne uyarı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Polisario Cephesi'nin, Batı Sahra'nın güneyinde Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki tampon bölgenin mevcut durumunda değişiklik yapmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Başkent Rabat'ta parti genel sekreterleri ve sendika başkanlarının katılımıyla Batı Sahra'da yaşanan gelişmeler hakkında düzenlenen toplantıda konuşan Osmani, "Fas tampon bölgede bina inşaatı türünden değişiklikler yapılmasına izin vermedi ve vermeyecek. Fas bu türden herhangi bir çalışmayı kendisine yapılmış bir saldırı olarak görür." dedi.

Osmani, tüm siyasi parti ve sendikaları, ülkenin toprak bütünlüğü meselesinde harekete geçmeye çağırdı.

İçişleri Bakanlığında Delege Bakan Nureddin Butib ise ülkesinin tampon bölge ile ilgili her türlü ihtimale hazır olduğunu ve emrivaki siyasetini kabul etmeyeceğini belirtti. Butib, Fas'ın, Polisario Cephesi'nin tampon bölgeye ayak basmasına izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Fas basınında, Polisario Cephesi'nin, Cezayir sınırları içinde yer alan Tenduf Mülteci Kampı'ndaki askeri, idari ve sivil merkezlerini BM kontrolündeki tampon bölgeye taşıdığı yönünde haberler yer almıştı.