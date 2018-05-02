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Fas'tan yasa dışı göçle mücadelede uluslararası iş birliği çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 21:11 | Son Güncelleme

Fas'tan yasa dışı göçle mücadelede uluslararası iş birliği çağrısı

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, insan kaçakçılığı şebekeleri ve yasa dışı göçle mücadelede uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

Burita, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Avrupa-Afrika Bakanlar Diyalog Konferansı'nda yaptığı konuşmada, insan kaçakçılığı şebekeleri ve yasa dışı göçle mücadelede uluslararası düzeyde iş birliği gerektiğini belirtti.

Afrikalı göçmen sayısının dünya genelindeki toplam göçmenlerin yüzde 14'ünü teşkil ettiğini kaydeden Burita, "Dünyada 2017 yılı verilerine göre yaklaşık 258 milyon göçmen bulunuyor. Afrikalı göçmen sayısı ise 36 milyon." dedi.

Burita, ayrıca Fas'ın aralık ayında "2018 Uluslararası Göç Konferansı"na ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Afrika ülkelerinden Avrupa'ya geçiş yolu olarak kullanılan Fas'ta yaklaşık 40 bin civarında kaçak göçmen bulunduğu tahmin ediliyor.

Marakeş'te bugün başlayan ve yaklaşık 60 ülkeden bakanların katıldığı konferansta yasa dışı göç ve kalkınma konuları ele alınıyor. Uluslararası konferans pazar gününe kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fas göçmen Marakeş

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